ЗАМАНА - Пассажира в аэропорту Махачкалы сняли с рейса за отказ надеть маску

Пассажира в аэропорту Махачкалы сняли с рейса за отказ надеть маску

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29 октября, 2021. Пятница 15:55
Пассажира в аэропорту Махачкалы сняли с рейса за отказ надеть маску

Пассажир в аэропорту "Уйташ" был снят с рейса и привлечен к административной ответственности за отказ надеть защитную маску, информирует пресс-служба Управления на транспорте МВД по Северному кавказу.

Пассажира в аэропорту Махачкалы сняли с рейса за отказ надеть маску
Происшествия

Сотрудники полиции доставили мужчину в дежурную часть линейного отдела МВД, где был составлен административный протокол по статьям 20.6.1 КоАП России (Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее появления) и 11.17 КоАП РФ (Невыполнение лицами, пребывающими на борту самолета, законных указов командира).

 

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