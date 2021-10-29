Пассажир в аэропорту "Уйташ" был снят с рейса и привлечен к административной ответственности за отказ надеть защитную маску, информирует пресс-служба Управления на транспорте МВД по Северному кавказу.

Сотрудники полиции доставили мужчину в дежурную часть линейного отдела МВД, где был составлен административный протокол по статьям 20.6.1 КоАП России (Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее появления) и 11.17 КоАП РФ (Невыполнение лицами, пребывающими на борту самолета, законных указов командира).