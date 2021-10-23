По полученным сведениям, загорелись емкости со спиртом, с которых огонь перекинулся на деревянные строения.
В ликвидировании пожара участвовали 26 человек и 9 единиц техники.
В 19:40 огонь получилось локализовать. Жертв и пострадавших нет.
На винно-коньячном заводе Дербента произошёл пожар
- Автор Мадина
- 23 октября, 2021. Суббота 01:30
Случилось возгорание на Дербентском винно-коньячном заводе, информирует пресс-службе МЧС региона.
По полученным сведениям, загорелись емкости со спиртом, с которых огонь перекинулся на деревянные строения.
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