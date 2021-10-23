На винно-коньячном заводе Дербента произошёл пожар

По полученным сведениям, загорелись емкости со спиртом, с которых огонь перекинулся на деревянные строения.



В ликвидировании пожара участвовали 26 человек и 9 единиц техники.



В 19:40 огонь получилось локализовать. Жертв и пострадавших нет.