ЗАМАНА - На винно-коньячном заводе Дербента произошёл пожар

На винно-коньячном заводе Дербента произошёл пожар

Автор
23 октября, 2021. Суббота 01:30
На винно-коньячном заводе Дербента произошёл пожар

Случилось возгорание на Дербентском винно-коньячном заводе, информирует пресс-службе МЧС региона.

На винно-коньячном заводе Дербента произошёл пожар
Происшествия

По полученным сведениям, загорелись емкости со спиртом, с которых огонь перекинулся на деревянные строения.

В ликвидировании пожара участвовали 26 человек и 9 единиц техники.

В 19:40 огонь получилось локализовать. Жертв и пострадавших нет.

 

Прочитано 43 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top