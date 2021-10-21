В Дагестане мошенник собрал более 1,5 млн рублей якобы на лечение больного ребенка

Мужчина 27 лет в одной из социальных сетей опубликовал сведения о сборе денег для лечения больного ребенка. Согласно постам задержанного, «его дочь» нуждалась в дорогостоящей операции за пределами Дагестана, в связи с чем он просил людей помочь и перевести на его счет любую посильную сумму. Для придания значимости своим просьбам и подтверждения «искренности» намерений, мужчина публиковал в сети фотографии ребенка и документы, которые подтверждали наличие болезни, а также якобы свои фотографии в служебной форме работника органов внутренних дел. Задержанный получил на свой счет более 1,5 миллиона рублей. Из них 800 тысяч перевела женщина из Избербаша, поверившая в объявление о сборе средств и частями перевела мужчине указанную сумму. Далее она поняла, что имеет дело с мошенником и подала заявление в полицию.