В Дагестанских Огнях представители ООО «Фарм-Стандарт» и ООО «Фарм-Люкс» торговали медикаментами без лицензии

Автор Диляра

В городе Дагестанские Огни выявлены нарушения в реализации медикаментов. Как сообщили в городском суде, руководители ООО «Фарм-Стандарт» и ООО «Фарм-Люкс» Амиров Н.Х. и Рамазанова Д.Н. без лицензии торговали медикаментами и поставляли их в медучреждения.