Таким образом они реализовали товар более чем на 56 млн рублей. Судом был вынесен приговор в отношении вышеупомянутых, они должны будут выплатить штраф.
В Дагестанских Огнях представители ООО «Фарм-Стандарт» и ООО «Фарм-Люкс» торговали медикаментами без лицензии
- Автор Диляра
- 13 сентября, 2021. Понедельник 20:58
В городе Дагестанские Огни выявлены нарушения в реализации медикаментов. Как сообщили в городском суде, руководители ООО «Фарм-Стандарт» и ООО «Фарм-Люкс» Амиров Н.Х. и Рамазанова Д.Н. без лицензии торговали медикаментами и поставляли их в медучреждения.
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