ЗАМАНА - В Дагестанских Огнях представители ООО «Фарм-Стандарт» и ООО «Фарм-Люкс» торговали медикаментами без лицензии

В Дагестанских Огнях представители ООО «Фарм-Стандарт» и ООО «Фарм-Люкс» торговали медикаментами без лицензии

Автор
13 сентября, 2021. Понедельник 20:58
В Дагестанских Огнях представители ООО «Фарм-Стандарт» и ООО «Фарм-Люкс» торговали медикаментами без лицензии

В городе Дагестанские Огни выявлены нарушения в реализации медикаментов. Как сообщили в городском суде, руководители ООО «Фарм-Стандарт» и ООО «Фарм-Люкс» Амиров Н.Х. и Рамазанова Д.Н. без лицензии торговали медикаментами и поставляли их в медучреждения.

В Дагестанских Огнях представители ООО «Фарм-Стандарт» и ООО «Фарм-Люкс» торговали медикаментами без лицензии
Происшествия

Таким образом они реализовали товар более чем на 56 млн рублей. Судом был вынесен приговор в отношении вышеупомянутых, они должны будут выплатить штраф.

 

Прочитано 52 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top