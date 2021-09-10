Позже доставлена в больницу была 38- летняя женщина, а еще позже 11 – летний мальчик. Пенсионерка и ее внук скончались, за жизнь остальных борются врачи.
Смертельное отравление арбузом
- Автор Диляра
- 10 сентября, 2021. Пятница 23:02
61 - летнюю женщину и ее 15 - летнего внука в Москве госпитализировали с отравление, как выяснилось, что от арбуза. Об этом рассказывает РИА «Новости» со ссылкой на «МК».
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