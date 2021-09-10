ЗАМАНА - Смертельное отравление арбузом

Смертельное отравление арбузом

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10 сентября, 2021. Пятница 23:02
Смертельное отравление арбузом

61 - летнюю женщину и ее 15 - летнего внука в Москве госпитализировали с отравление, как выяснилось, что от арбуза. Об этом рассказывает РИА «Новости» со ссылкой на «МК».

Смертельное отравление арбузом
Происшествия

Позже доставлена в больницу была 38- летняя женщина, а еще позже 11 – летний мальчик. Пенсионерка и ее внук скончались, за жизнь остальных борются врачи.

 

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