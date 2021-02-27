Пенсионеры УФСИН подозреваются в нелегальном получении 15 миллионов рублей

Получены сведения, что до этого подозреваемые обратились в министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан с обращениями об обеспечении их и членов семей жилыми помещениями в форме единовременной финансовой выплаты. При всем этом они представили недостоверные данные и документы о числе живущих с ними членов семей и о том, что они нуждаются в улучшении условий проживания.

В итоге злоумышленники завладели преступным способом бюджетными средствами в общем размере более 15 миллионов рублей, чем причинили государству особо крупный ущерб. По данному делу начаты уголовные расследования по статье о мошенничестве при получении выплат.