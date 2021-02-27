ЗАМАНА - Пенсионеры УФСИН подозреваются в нелегальном получении 15 миллионов рублей

Пенсионеры УФСИН подозреваются в нелегальном получении 15 миллионов рублей

Автор
27 февраля, 2021. Суббота 11:48
Пенсионеры УФСИН подозреваются в нелегальном получении 15 миллионов рублей

Двое пенсионеров управления ФСИН по Республике Дагестан заподозрены в нелегальном получении отчислений, которые выделяются бывшим сотрудникам правоохранительных органов на улучшение условий проживания. 

Пенсионеры УФСИН подозреваются в нелегальном получении 15 миллионов рублей
Происшествия

Получены сведения, что до этого подозреваемые обратились в министерство строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан с обращениями об обеспечении их и членов семей жилыми помещениями в форме единовременной финансовой выплаты. При всем этом они представили недостоверные данные и документы о числе живущих с ними членов семей и о том, что они нуждаются в улучшении условий проживания.

В итоге злоумышленники завладели преступным способом бюджетными средствами в общем размере более 15 миллионов рублей, чем причинили государству особо крупный ущерб. По данному делу начаты уголовные расследования по статье о мошенничестве при получении выплат.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top