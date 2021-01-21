ЗАМАНА - По факту гибели двух рабочих в Дагестане возбуждено уголовное дело

По факту гибели двух рабочих в Дагестане возбуждено уголовное дело

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21 января, 2021. Четверг 13:53
По факту гибели двух рабочих в Дагестане возбуждено уголовное дело

Следственными органами Дагестана открыто уголовное производство в связи с  несоблюдением правил безопасности в процессе проведения дорожных работ, в результате которых погибли два человека, - сообщает "Интерфакс".

По факту гибели двух рабочих в Дагестане возбуждено уголовное дело
Происшествия

По версии следственных органов,  3 ноября минувшего года на строительном объекте в поселке Чаравали Новолакского района во время прокладки канализационной траншеи на двух рабочих объекта обвалился грунт.  От приобретенных травм они умерли на месте. По данному  факту открыто уголовно-процессуальное производство. Уголовное дело открыто по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". 

 

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