По факту гибели двух рабочих в Дагестане возбуждено уголовное дело

Следственными органами Дагестана открыто уголовное производство в связи с несоблюдением правил безопасности в процессе проведения дорожных работ, в результате которых погибли два человека, - сообщает "Интерфакс".

По версии следственных органов, 3 ноября минувшего года на строительном объекте в поселке Чаравали Новолакского района во время прокладки канализационной траншеи на двух рабочих объекта обвалился грунт. От приобретенных травм они умерли на месте. По данному факту открыто уголовно-процессуальное производство. Уголовное дело открыто по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".