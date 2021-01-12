ЗАМАНА - Более 600 тысяч рублей похищено в Дагестане при поставке мусорных контейнеров

Более 600 тысяч рублей похищено в Дагестане при поставке мусорных контейнеров

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12 января, 2021. Вторник 14:33
Более 600 тысяч рублей похищено в Дагестане при поставке мусорных контейнеров

Руководитель предприятия «Экологи-Ка» подозревается в мошенничестве при поставке контейнеров для мусора в образовательные учреждения, - сообщает РИА «Дагестан». 

Более 600 тысяч рублей похищено в Дагестане при поставке мусорных контейнеров
Происшествия

По версии следствия, в 2019 году подозреваемый заключил с директорами тридцати шести школ и заведующими тринадцати детских садов Дербентского района соглашения об осуществлении поставки 90 контейнеров для жестких коммунальных отходов ценой 7 тыс. рублей каждый. Но свои обязанности по договорам руководитель компании не выполнил, а поступившие на счет организации 630 тысяч рублей обналичил и присвоил.
Фигуранту инкриминируется мошенничество с использованием доложностных полномочий и подделка официальных документов.
По данному факту открыто уголовно-процессуальное производство.

 

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