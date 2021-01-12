Более 600 тысяч рублей похищено в Дагестане при поставке мусорных контейнеров

По версии следствия, в 2019 году подозреваемый заключил с директорами тридцати шести школ и заведующими тринадцати детских садов Дербентского района соглашения об осуществлении поставки 90 контейнеров для жестких коммунальных отходов ценой 7 тыс. рублей каждый. Но свои обязанности по договорам руководитель компании не выполнил, а поступившие на счет организации 630 тысяч рублей обналичил и присвоил.

Фигуранту инкриминируется мошенничество с использованием доложностных полномочий и подделка официальных документов.

По данному факту открыто уголовно-процессуальное производство.