По версии следствия, в 2019 году подозреваемый заключил с директорами тридцати шести школ и заведующими тринадцати детских садов Дербентского района соглашения об осуществлении поставки 90 контейнеров для жестких коммунальных отходов ценой 7 тыс. рублей каждый. Но свои обязанности по договорам руководитель компании не выполнил, а поступившие на счет организации 630 тысяч рублей обналичил и присвоил.
Фигуранту инкриминируется мошенничество с использованием доложностных полномочий и подделка официальных документов.
По данному факту открыто уголовно-процессуальное производство.
Более 600 тысяч рублей похищено в Дагестане при поставке мусорных контейнеров
- Автор Хадижат
- 12 января, 2021. Вторник 14:33
Руководитель предприятия «Экологи-Ка» подозревается в мошенничестве при поставке контейнеров для мусора в образовательные учреждения, - сообщает РИА «Дагестан».
По версии следствия, в 2019 году подозреваемый заключил с директорами тридцати шести школ и заведующими тринадцати детских садов Дербентского района соглашения об осуществлении поставки 90 контейнеров для жестких коммунальных отходов ценой 7 тыс. рублей каждый. Но свои обязанности по договорам руководитель компании не выполнил, а поступившие на счет организации 630 тысяч рублей обналичил и присвоил.
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