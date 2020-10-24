Уточняют, что происшествие случилось во втором роддоме города. По рассказам очевидцев, одновременно к выписке готовились двое младенцев. В результате суматохи детей перепутали, так как матерям не предоставили возможность проверить, что это именно их новорожденные.
Медсестру, перепутавшую детей в роддоме, уволили в Дагестане
- Автор Мадина
- 24 октября, 2020. Суббота 00:24
В родильном доме Махачкалы были перепутаны дети при выписке, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на социальные сети.
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Инцидент произошел 19 октября. Медицинская сестра детского отделения, которая работает в данном роддоме всего месяц, допустила нарушение алгоритма выписки, спутав новорожденных детей с одинаковой фамилией на бирке. Одного из них она успела отдать чужим родителям во время выписки, ошибку заметила сама же, в течение 15 минут, во время выписки уже второго ребенка, о чем незамедлительно доложила детскому врачу. Конфликт был исчерпан на месте. Медсестру, допустившую непростительную ошибку уволили с работы. Наказали также старшую медицинскую сестру детского отделения, которую сняли с должности, строгий выговор объявлен и заведующему данным отделением.
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