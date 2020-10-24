Медсестру, перепутавшую детей в роддоме, уволили в Дагестане

В родильном доме Махачкалы были перепутаны дети при выписке, пишет РИА "Дагестан", ссылаясь на социальные сети.

Уточняют, что происшествие случилось во втором роддоме города. По рассказам очевидцев, одновременно к выписке готовились двое младенцев. В результате суматохи детей перепутали, так как матерям не предоставили возможность проверить, что это именно их новорожденные.