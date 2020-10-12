ЗАМАНА - МВД Дагестана уволит полицейского за грубое обращение с гражданами

МВД Дагестана уволит полицейского за грубое обращение с гражданами

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12 октября, 2020. Понедельник 08:19
МВД Дагестана уволит полицейского за грубое обращение с гражданами

Официальная страница МВД по Дагестану в Instagram опубликовала ролик, где полицейский грубит женщине. По названному происшествию руководство ведомства провело проверку, в итоге которой принято решение об увольнении работника из органов внутренних дел, пишет АиФ "Дагестан".

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По данному инциденту руководством республиканского МВД проведена проверка, результатом которой стало принятие решения об увольнении сотрудника из органов внутренних дел. Требования полицейского были вполне обоснованными и законными, но поведение недопустимым. Принципиальная и категоричная позиция руководства республиканского МВД обусловлена тем, что жители должны чувствовать со стороны сотрудников полиции поддержку и участие, подобное же поведение недопустимо. @mvd.dagestan @golos.dagestana

Публикация от МВД Дагестана (@mvd.dagestan)

Как заявила пресс-служба МВД, требования полицейского были законными и адекватными, но его поведение совершенно неприемлемым. 

 

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