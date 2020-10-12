МВД Дагестана уволит полицейского за грубое обращение с гражданами

Официальная страница МВД по Дагестану в Instagram опубликовала ролик, где полицейский грубит женщине. По названному происшествию руководство ведомства провело проверку, в итоге которой принято решение об увольнении работника из органов внутренних дел, пишет АиФ "Дагестан".