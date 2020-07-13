ВОЗ зафиксировала рекордное число заразившихся коронавирусом в мире

За прошедшие сутки на планете зафиксировано рекордное количество случаев заражения коронавирусом. Зарегистрировано 230 370 заражений, пишет "Лента.ру".

За прошедшие 24 часа скончались 5285 человек. Общее количество зараженных за все время эпидемии достигло 12 552 765. Зарегистрировано 561 617 смертей.

Прошлый рекорд был зафиксирован 10 июля, когда за сутки обнаружили больше 228 тысяч заражений.