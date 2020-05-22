Стрельба началась на лесном участке между селами Гоксув и Муцалаул. Стоит напомнить, что сообщали, что силовиками организована спецоперация в лесистой местности Хасавюртовского района, где была обнаружена группа бандитов.
Силовики вступили в бой с группой бандитов в Хасавюрте
- Автор Мадина
- 22 мая, 2020. Пятница 18:17
Силовики вступили в бой с группой бандитов в Хасавюртовском районе, пишет РИА Новости.
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