В Дагестане с 28 марта запрещены все массовые мероприятия
- Автор Габи
- 28 марта, 2020. Суббота 00:00
С 28 марта 2020 года в РД до особого разрешения запрещается проводить спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия. Такой указ был подписан главой республики Владимиром Васильевым в пятницу, 27 марта.
Так, в регионе с 30 марта по 5 апреля временно приостановят проведение развлекательных, физкультурных, рекламных, спортивных, просветительских и прочих подобных мероприятий.
Помимо этого, запрещено оказывать услуги в местах общественного скопления.
Также приостановится деятельность ресторанов, баров, банкетных залов и прочих предприятий общественного питания, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов.
Закроют и объекты розничной торговли, салоны красоты, солярии и прочие.