ЗАМАНА - В Дагестане с 28 марта запрещены все массовые мероприятия

В Дагестане с 28 марта запрещены все массовые мероприятия

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28 марта, 2020. Суббота 00:00
В Дагестане с 28 марта запрещены все массовые мероприятия

С 28 марта 2020 года в РД до особого разрешения запрещается проводить спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия. Такой указ был подписан главой республики Владимиром Васильевым в пятницу, 27 марта.

В Дагестане с 28 марта запрещены все массовые мероприятия
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Так, в регионе с 30 марта по 5 апреля временно приостановят проведение развлекательных, физкультурных, рекламных, спортивных, просветительских и прочих подобных мероприятий.  

Помимо этого, запрещено оказывать услуги в местах общественного скопления.

Также приостановится деятельность ресторанов, баров, банкетных залов и прочих предприятий общественного питания, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов.

Закроют и объекты розничной торговли, салоны красоты, солярии и прочие.

 

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