С 28 марта 2020 года в РД до особого разрешения запрещается проводить спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия. Такой указ был подписан главой республики Владимиром Васильевым в пятницу, 27 марта.

Так, в регионе с 30 марта по 5 апреля временно приостановят проведение развлекательных, физкультурных, рекламных, спортивных, просветительских и прочих подобных мероприятий.

Помимо этого, запрещено оказывать услуги в местах общественного скопления.

Также приостановится деятельность ресторанов, баров, банкетных залов и прочих предприятий общественного питания, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов.

Закроют и объекты розничной торговли, салоны красоты, солярии и прочие.