Интервью Гаджимурада Атакова с Умаром Мусаевым. При содействии центра поддержки предпринимательства

Умар Мусаев - успешный предприниматель, занимается тепличными комплексами, владелец компании «Нива гринхаузис», которая вышла уже на международный уровень.

- Умар, расскажи, как ты начал заниматься этим бизнесом?

- Бизнес этот когда-то давным-давно начинал мой отец. Я тогда закончил учебу в Москве и начал работу в международной финансовой организации инвестиционным аналитиком. Но поработав я понял, что это немного не моего характера работа. Мне по душе более динамичный вид бизнеса, где я могу принимать непосредственное участие, созидать. И тогда отец пригласил меня на работу к себе в Дагестан заняться тепличным бизнесом. Для меня это был новый опыт, и мне как экономисту это казалось сомнительным бизнесом. Первым делом в Москве мы поехали в Тимирязевскую академию, где находится очень современная опытная теплица. Это была полностью автоматизированная теплица, где выращивалась зелень. Это была зелень, которая продавалась в крупных супермаркетах. Меня это зацепило, а услышав цифры привлекло ещё больше. Это был бизнес который был актуален в России - 80% овощей завозилось в Россию из Ирана, Турции, Европы. Эта тема нас увлекла. И в 2010 году я переехал в Дагестан, чтобы построить здесь первую промышленную теплицу.

- Как началось сотрудничество с Узбекистаном? Как они о вас узнали?

- Как мы начали работать с 2010 года о нас много писали и они, видимо, тоже слышали о нас. Но первый тесный контакт у нас произошёл в 2016 году. Уже через год у нас появился представитель в Узбекистане. Он привёз с собой заказчиков. Мы им показали Дагестан, Дербент, теплицы, горы, море. Узбекистан - страна со своей спецификой и они не станут у тебя что-то покупать, пока не пообщаются с тобой, не выпьют чай или не съедят плов (в нашем случае шашлыки). Увидев наше гостеприимство и наш потенциал, что мы уже реализовали проекты в Дагестане и других городах России, они решили с нами сотрудничать.

В рамках Центра поддержки Предпринимательства был создан Центр поддержки экспорта. И Центр оказывал нам гарантийную поддержку в течение 5 лет, помогал участвовать в выставках-субсидировали наши расходы, связанные с бизнес-миссией, в частности наши поездки в Азербайджан, где строятся наши объекты. Были запланированы поездки в Узбекистан и Казахстан, к сожалению, поездки эти пока перенесли. Недавно участвовали в качестве спикера в онлайн выставке Россия-Узбекистан. Помимо этого, Центр оказал поддержку при переводе нашего сайта на иностранный язык. Помогал нам и в поисках иностранных партнеров. Как это происходит-вы оставляете заявку: чем вы занимаетесь , какой у вас продукт. И Центр нанимает профессиональную компанию, которая занимается подбором для вас клиентов в зарубежных странах. Мы, например, выбрали целевой рынок Узбекистан, Казахстан и сейчас к нам поступают заявки из этих стран. На сегодня поступило около 15 заявок, из них 3 клиента уже согласовали подписание контракта с нами.

- Были какие-то сложности в работе с Узбекистаном?

- Мы ранее не работали с аккредитивной формой оплаты, с рассрочкой. Обычно теплицу мы строили за 5-6 месяцев. А в данном случае сложности возникали в аккредитивной форме оплаты, когда фуры с оборудованием отправлены, документы в банк поступили, а денег нет. И при строительстве одного из объектов мы вышли за строительные сроки и вместо 6 месяцев строительство шло 9.

- А какие обороты сейчас у компании?

- Если говорить о последних цифрах это около 220 млн рублей.

- А сколько сотрудников сейчас задействовано в ваших проектах?

- Если говорить суммарно, то около 300 человек.

- Сколько стран сейчас вы охватили?

- В данный момент 6 стран.

- Какой самый дорогостоящий проект вы осуществляли?

- Это был проект на 540 млн рублей.

- Сколько на себя лично ты выводишь денежных средств едемесячно?

- По разному бывает, в среднем около 150-200 тыс.

- Что для тебя счастье?

- Счастье... это совокупность нескольких факторов: любовь, семья, здоровье родителей, благополучие. Все это и даёт чувство эйфории.

- Что для тебя любовь к женщине?

- Это чувство, которое передаётся через любовь к матери. Каждый мужчина ищет женщину похожую на мать.

- Интересная мысль... Что для тебя важнее деньги или слава?

- Ну судя по тому как сейчас движется моя жизнь, скорее, слава.

- Книги или кино?

- Сейчас все чаще кино.

- Чай или кофе?

- Кофе

- И, напоследок, несколько твоих любимых книг художественной литературы и несколько книг по бизнес литературе. Что ты можешь посоветовать? Какие книги на тебя повлияли?

- Из классики это «Война и мир». Перечитывал раза три, смотрел все фильмы по мотивам. В этой книге есть все: любовь, разочарование, победы, сила духа. Очень нравится «Горе от ума», стихи Есенина. Из бизнес литературы «Богатый папа бедный папа» Роберта Киосаки, Брайана Трейси часто читаю, «Инвестиционная оценка» очень крутая книга.

- Спасибо, Умар, за интервью. Надеюсь, увидеть очень скоро твою фамилию в списках Форбс.

- Спасибо, и тебе успехов, Гаджимурад, ты большой молодец и твои проекты очень сильно мотивируют наших бизнесменов.