Интервью Гаджимурада Атакова с Усманом Талгаевым. При содействии центра поддержки предпринимательства

Усман Талгаев - предприниматель, который работает в разных сферах от производства обуви до IT-технологий, и тем самым вызывает интерес у многих в том числе и у нас.

-Усман, рад приветствовать. Расскажи, чем сейчас занимаешься, какие проекты развиваешь?

-Из относительно новых проектов - это Россо Рептилион - обувь ручной работы из кожи экзотических животных - крокодил, питон и т.д. Доставка чистой волы- у меня хорошо пошла вода. Хотя тут я столкнулся с проблемой, с которой раньше не сталкивался. Обычно у предпринимателей проблема отсутсвие продаж, нет клиентов. А тут у нас проблема с логистикой, с доставкой - заказов много, не успеваем доставлять. Но мы решаем эту проблему. В конце прошлого года мы запустили новый IT-проект «Безопасная среда». Это умная домофония, видеонаблюдение, приложения для управляющей компании в многоквартирных домах.

- Расскажи подробнее про этот проект.

- Мы в 2021 году даём совершенно бесплатно 600 домофонов и 2500 камер. Предлагаем управляющей компании установку умной домофонии.

- Что значит умная домофония?

- То есть домофон открывается через телефон, видеозвонок поступает на телефон, ты можешь смотреть кто пришёл, открыть и т.д. Можно делать фотосъёмки людей, которые приходят в твою квартиру. Видеонаблюдение во дворе, на детских площадках, парковках.

- Почему бесплатно, в чем смысл?

- Мы зарабатываем с абонентской платы. Платят около 150-200 р в зависимости от этажей.

- Стоимость чашки кофе. Это хоть рентабельно?

- Рентабельно, если делать массово. Уже в планах выйти за пределы нашего региона, Россия и страны СНГ.

- Такой вопрос, кто такой лидер, по-твоему? Я изучаю тему лидерства и понял, что этот термин намного глубже, чем мы себе представляем.

- Лидер - человек у которого есть последователи, тот у кого есть большая огромная идея и последователи. Даже в мировой истории, экономике, религии - везде были лидеры и все революционные достижения происходили благодаря лидерам. В обществе их всего 2-5 %.

- Лидерство - это врождённое качество или оно нарабатываемое?

- Интересный вопрос. В истории были примеры и врождённых лидеров и тех, кто стал таковыми. Врождённых лидеров 2-5%, если вспомнить религию, то Халид Бин Валид, например, не мог не быть лидером. И есть так же 2-5% людей, которые не могут быть лидерами совсем. А есть 90% масса, которая может перейти как на одну, так и на другую сторону.

- Какие инсайты у тебя произошли за прошедший год, что ты переосмыслил? А я знаю, что у тебя произошли серьезные переосмысления...

- За 2020 год я понял, что всё, что ты планируешь может просто не случиться. Нужно менять приоритеты и давать переоценку своим действиям. Не надо откладывать на завтра, то что ты можешь сделать сегодня. Сегодня у тебя есть семья, родители, а завтра у тебя может не быть всего этого, тебя самого может не быть. Чему бы ты уделял время, если бы знал, что у тебя смертельная болезнь, например? Чтобы ты поменял, от чего отказался, что делегировал? Есть такая истина, если ты попал в трудную ситуацию, значит ты можешь ее преодолеть. Всевышний не посылает испытания, которые человек не может преодолеть. Ты можешь справиться со всем и это очень сильно мотивирует. Часто в рутине своих дел мы забываем про всё. И думаем, что бизнес и деньги являются целью жизни. Но это не цель, деньги сами по себе не цель. Через них мы достигаем истинных целей - построить дом, матери что-то купить, отцу машину подарить и т.д. Не надо бегать вокруг денег. И научитесь зарабатывать, принося пользу людям. Найти тот способ заработка, который полезен людям. На мировой уровень выходят именно те, кто приносят пользу людям. И вот в проекте по доставке воды я как раз попал в точку.

- Спасибо. Усман, за интересную беседу.