Планируете крупное мероприятие или важную встречу?
- Автор Имам
- 20 марта, 2021. Суббота 15:11
Вовсе необязательно для этого арендовать помещение у частных владельцев, договаривать по времени и подстраиваться под условия арендодателя.
В рамках мероприятий, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в республике, а также для обеспечения благоприятных условий для развития бизнеса, Центр поддержки предпринимательства оказывает также и всяческую имущественную поддержку.
На сегодняшний день в распоряжении Центра находятся:
-по-современному оборудованный конференц-зал для проведения мероприятий (до 40 чел.)
-коворкинг, оснащенный рабочими местами на 12 человек.
-оборудованные переговорные комнаты (до 6 чел.).
Кроме того, Центр поддержки располагает и современными бизнес-инкубаторами, разбросанными по всем уголкам Дагестана:
-Бизнес-инкубатор «120» – гор Махачкала ул Гагарина 120
-Бизнес-инкубатор «Турали» – пос. Турали ул. Сурхай-Хана д.1
-Бизнес-инкубатор «Нарын-Кала» – гор. Дербент ул. Фермерская 102.
-Бизнес-инкубатор «Черемушки» – гор. Кизляр ул. Шевченко 38
-Бизнес-инкубатор «Сулак» – гор. Кизилюрт ул. Ленина 105.
Ознакомиться поближе с предлагаемыми услугами Центра и оценить их качество можно в офисе «Мой бизнес», расположенного по адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина, 120.
Телефон для справок: 8-800-700-99-00
@moibiz05
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