Планируете крупное мероприятие или важную встречу?

Вовсе необязательно для этого арендовать помещение у частных владельцев, договаривать по времени и подстраиваться под условия арендодателя.

В рамках мероприятий, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в республике, а также для обеспечения благоприятных условий для развития бизнеса, Центр поддержки предпринимательства оказывает также и всяческую имущественную поддержку.

На сегодняшний день в распоряжении Центра находятся:

-по-современному оборудованный конференц-зал для проведения мероприятий (до 40 чел.)

-коворкинг, оснащенный рабочими местами на 12 человек.

-оборудованные переговорные комнаты (до 6 чел.).

Кроме того, Центр поддержки располагает и современными бизнес-инкубаторами, разбросанными по всем уголкам Дагестана:

-Бизнес-инкубатор «120» – гор Махачкала ул Гагарина 120

-Бизнес-инкубатор «Турали» – пос. Турали ул. Сурхай-Хана д.1

-Бизнес-инкубатор «Нарын-Кала» – гор. Дербент ул. Фермерская 102.

-Бизнес-инкубатор «Черемушки» – гор. Кизляр ул. Шевченко 38

-Бизнес-инкубатор «Сулак» – гор. Кизилюрт ул. Ленина 105.

Ознакомиться поближе с предлагаемыми услугами Центра и оценить их качество можно в офисе «Мой бизнес», расположенного по адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина, 120.

Телефон для справок: 8-800-700-99-00

@moibiz05

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