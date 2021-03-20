ЗАМАНА - Захотели расширить возможности своего бизнеса, но испытываете финансовые трудности?

Захотели расширить возможности своего бизнеса, но испытываете финансовые трудности?

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20 марта, 2021. Суббота 15:10
Захотели расширить возможности своего бизнеса, но испытываете финансовые трудности?

На помощь всегда готова прийти микрофинансовая компания «Даглизингфорд».

 В современном мире предприниматели все чаще стали пользоваться микрозаймами. Оно и понятно – ведь на данный момент это один из лучших способов быстрого и надежного получения финансовых средств, с целью вложения их во внеоборотные активы или пополнения оборотных средств.

Микрозайм «Максимальный» от компании «Даглизингфорд» позволяет получить от 1 000 000 до 5 000 000 включительно под 7% годовых, еще и с отсрочкой основного долга до 12 месяцев.

Порядок погашения микрозайма осуществляется согласно графику платежей, а при предоставлении отсрочки основного долга применяется дифференцированная система платежей.

 

Ознакомиться с порядком оформления микрозайма или оставить заявку на оформление можно в офисе «Мой бизнес» по адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина, 120.

Телефон для справок: 8-800-700-99-00

@moibiz05

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Захотели расширить возможности своего бизнеса, но испытываете финансовые трудности?
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