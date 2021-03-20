ЗАМАНА - Гарантийный фонд для предпринимателей

Гарантийный фонд для предпринимателей

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20 марта, 2021. Суббота 15:08
Гарантийный фонд для предпринимателей

Довольно нередкий случай, когда у предпринимателей, на первых порах развития бизнеса, не хватает собственных средств и они вынуждены прибегнуть к дополнительному финансированию. Если у представителей малого и среднего бизнеса нет возможности предоставить залог, то они могут воспользоваться программой государственной помощи и оформить поручительство фонда содействию кредитованию малого и среднего предпринимательства РД в качестве обеспечения по привлекаемому финансированию. Суть поручительства заключается в том, что банк финансирует бизнес под гарантии, предоставляемые государством

 

Как получить поручительство фонда?

 

  • обратиться в любой банк или иную финансовую организацию, являющуюся партнером фонда.
  • в случае, когда предоставляемого обеспечения недостаточно, банк направляет в Фонд заявку и пакет документов на предоставление поручительства
  • гарантийный банк в течении 3-х рабочих дней принимает решение о предоставлении поручительства
  • заключается трехсторонний договор поручительства, и предприниматель получает финансирование.

 

Ознакомиться и оценить преимущества работы с Гарантийным Фондом можно посетив центр «Мой бизнес» по адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина,

 

Телефон для справок: 8-800-700-99-00

@moibiz05

mb05.ru

 

 

 

Гарантийный фонд для предпринимателей
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