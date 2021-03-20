Гарантийный фонд для предпринимателей
- Автор Имам
- 20 марта, 2021. Суббота 15:08
Довольно нередкий случай, когда у предпринимателей, на первых порах развития бизнеса, не хватает собственных средств и они вынуждены прибегнуть к дополнительному финансированию. Если у представителей малого и среднего бизнеса нет возможности предоставить залог, то они могут воспользоваться программой государственной помощи и оформить поручительство фонда содействию кредитованию малого и среднего предпринимательства РД в качестве обеспечения по привлекаемому финансированию. Суть поручительства заключается в том, что банк финансирует бизнес под гарантии, предоставляемые государством
Как получить поручительство фонда?
- обратиться в любой банк или иную финансовую организацию, являющуюся партнером фонда.
- в случае, когда предоставляемого обеспечения недостаточно, банк направляет в Фонд заявку и пакет документов на предоставление поручительства
- гарантийный банк в течении 3-х рабочих дней принимает решение о предоставлении поручительства
- заключается трехсторонний договор поручительства, и предприниматель получает финансирование.
Ознакомиться и оценить преимущества работы с Гарантийным Фондом можно посетив центр «Мой бизнес» по адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина,
Телефон для справок: 8-800-700-99-00
@moibiz05
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