Трудности, с которыми сталкивается начинающий предприниматель

Довольно часто предприниматели, только-только познавшие азы современного бизнеса, сталкиваются с первыми трудностями на своем предпринимательском поприще.

К сожалению, согласно статистике, лишь 30% выбирается из сложившейся обстановки, а остальные же пополняют ряды бизнес-проектов, похороненных еще на первых порах ведения предпринимательской деятельности.

Хотя на сегодняшний день практически любой предприниматель может обратиться за помощью в Центр поддержки предпринимательства РД и получить всяческую поддержку от квалифицированных специалистов.

На сегодняшний день Центр поддержки работает по следующим основным направлениям:

-оказание услуг по внедрению новых технологий у субъектов малого и среднего предпринимательства; -комплексное и квалифицированное обслуживание субъектов малого и среднего предпринимательства на различных этапах создания и развития бизнеса;

-оказание информационных и консультационных услуг в области предпринимательской деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства;

-маркетинговое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

-юридическое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

-информационное сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

-создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства;

-содействие созданию и деятельности социально ориентированных коммерческих и некоммерческих организаций.

Ознакомиться с перечнем услуг Центра поближе и оставить заявку на получение помощи можно обратившись в офис «Мой бизнес» по адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина, 120.

Телефон для справок: 8-800-700-99-00

@moibiz05

https://cppdag.ru