Трудности, с которыми сталкивается начинающий предприниматель
- Автор Имам
- 20 марта, 2021. Суббота 15:06
Довольно часто предприниматели, только-только познавшие азы современного бизнеса, сталкиваются с первыми трудностями на своем предпринимательском поприще.
К сожалению, согласно статистике, лишь 30% выбирается из сложившейся обстановки, а остальные же пополняют ряды бизнес-проектов, похороненных еще на первых порах ведения предпринимательской деятельности.
Хотя на сегодняшний день практически любой предприниматель может обратиться за помощью в Центр поддержки предпринимательства РД и получить всяческую поддержку от квалифицированных специалистов.
На сегодняшний день Центр поддержки работает по следующим основным направлениям:
-оказание услуг по внедрению новых технологий у субъектов малого и среднего предпринимательства; -комплексное и квалифицированное обслуживание субъектов малого и среднего предпринимательства на различных этапах создания и развития бизнеса;
-оказание информационных и консультационных услуг в области предпринимательской деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства;
-маркетинговое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
-юридическое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
-информационное сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;
-создание новых рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства;
-содействие созданию и деятельности социально ориентированных коммерческих и некоммерческих организаций.
Ознакомиться с перечнем услуг Центра поближе и оставить заявку на получение помощи можно обратившись в офис «Мой бизнес» по адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина, 120.
Телефон для справок: 8-800-700-99-00
@moibiz05
https://cppdag.ru