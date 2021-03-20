Поиск рынков сбыта
- Автор Имам
- 20 марта, 2021. Суббота 15:04
Не секрет, что одной из неотъемлемых частей практически любого бизнеса является поиск рынков сбыта. И если выход на местные рынки для среднего предпринимателя худо-бедно осуществим, то экспорт товара за пределы Дагестана вызывает массу вопросов и такое же количество проблем.
Благо, на такой случай, практически каждый предприниматель может обратиться в Центр поддержки экспортной деятельности (ЦПЭД) субъектов МСП.
Основанный на базе Центра поддержки предпринимательства, ЦПЭД с 2016 года осуществляет деятельность, целями которого являются:
— стимулирование и вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность;
— содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на иностранные рынки товаров, услуг и технологий;
— содействие повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.
Ознакомиться с перечнем услуг ЦПЭД и оставить заявку на получение помощи можно обратившись в офис «Мой бизнес» по адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина, 120.
Телефон для справок: 8-800-700-99-00
@moibiz05
https://export05.ru/