Поиск рынков сбыта

Не секрет, что одной из неотъемлемых частей практически любого бизнеса является поиск рынков сбыта. И если выход на местные рынки для среднего предпринимателя худо-бедно осуществим, то экспорт товара за пределы Дагестана вызывает массу вопросов и такое же количество проблем.

Благо, на такой случай, практически каждый предприниматель может обратиться в Центр поддержки экспортной деятельности (ЦПЭД) субъектов МСП.

Основанный на базе Центра поддержки предпринимательства, ЦПЭД с 2016 года осуществляет деятельность, целями которого являются:

— стимулирование и вовлечение субъектов малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность;

— содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства на иностранные рынки товаров, услуг и технологий;

— содействие повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ознакомиться с перечнем услуг ЦПЭД и оставить заявку на получение помощи можно обратившись в офис «Мой бизнес» по адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина, 120.

Телефон для справок: 8-800-700-99-00

@moibiz05

https://export05.ru/