Товар кучей накапливается на складах, и Вы мечтаете наладить полноценную логистику?

Сегодня для современного предпринимателя как никогда остро стоит вопрос о поисках рынков сбыта. Данная проблема является, если не ключевой, то точно не последней в современном бизнесе.

На этот случай существует Центр поддержки экспортной деятельности, где практически каждый предприниматель может получить поддержку по продвижению экспортного предложения своей компании.

ЦПЭД располагает большим объемом услуг, большинство из которых являются бесплатными и оказываются на основе заключаемого между Центром и СМСП договора.

В рамках поддержки экспортной деятельности, ЦПЭД осуществляет следующие виды услуг:

-различные виды консультаций.

-перевод на иностранные языки презентационных и других материалов в электронном виде, в том числе адаптация и перевод упаковки товара.

-создание на иностранном языке и (или) модернизации существующего сайта.

-подготовка и(или) экспертиза экспортного контракта.

-проведение экспортных семинаров, конференций, круглых столов

-поиск зарубежных партнеров и поиск российского поставщика по запросу иностранного покупателя.

Ознакомиться с перечнем услуг ЦПЭД и оставить заявку на получение помощи можно обратившись в офис «Мой бизнес» по адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина, 120.

Телефон для справок: 8-800-700-99-00

@moibiz05

https://export05.ru/