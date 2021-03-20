Хотите открыть собственное дело, но не знаете с чего начать?

Или вы уже состоявшийся предприниматель, но нуждаетесь в квалифицированной помощи?

В таком случае, для Вас всегда открыты двери Центра поддержки предпринимательства РД.

Центр поддержки предпринимательства создан для оказания целого ряда услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в республике, а также для обеспечения благоприятных условий для развития предпринимательства и повышения уровня занятости в сфере МСП.

Что Вас ожидает:

обучающие мероприятия.

организация оперативной поддержки через телефонную и интернет связь.

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации сотрудников субъектов МСП.

предоставление информации о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов.

информационное и маркетинговое сопровождение.

финансовое планирование

организация участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочном мероприятии на территории РФ

И это лишь часть мероприятий, который помогут «прокачать» ваш бизнес и вывести его на новый уровень.

Ознакомиться с работой центра и получить всю необходимую информацию о предлагаемых услугах можно обратившись в офис центра поддержки предпринимательства по адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина, 120

Телефон для справок: 8-800-700-99-00

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