Хотите открыть собственное дело, но не знаете с чего начать?
- Автор Имам
- 20 марта, 2021. Суббота 15:00
Или вы уже состоявшийся предприниматель, но нуждаетесь в квалифицированной помощи?
В таком случае, для Вас всегда открыты двери Центра поддержки предпринимательства РД.
Центр поддержки предпринимательства создан для оказания целого ряда услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в республике, а также для обеспечения благоприятных условий для развития предпринимательства и повышения уровня занятости в сфере МСП.
Что Вас ожидает:
- обучающие мероприятия.
- организация оперативной поддержки через телефонную и интернет связь.
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации сотрудников субъектов МСП.
- предоставление информации о возможностях получения кредитных и иных финансовых ресурсов.
- информационное и маркетинговое сопровождение.
- финансовое планирование
- организация участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочном мероприятии на территории РФ
И это лишь часть мероприятий, который помогут «прокачать» ваш бизнес и вывести его на новый уровень.
Ознакомиться с работой центра и получить всю необходимую информацию о предлагаемых услугах можно обратившись в офис центра поддержки предпринимательства по адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина, 120
Телефон для справок: 8-800-700-99-00
@moibiz05
mb05.ru