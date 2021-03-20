Оптимальное решение для вашего бизнеса

У вас есть собственный бизнес. Вы хотите получать больше от своего продукта. Вы хотите минимизировать риски.

На сегодняшний день лучшим решением для современного предпринимателя является, несомненно Региональный центр инжиниринга (РЦИ).

Основной целью деятельности Центра является повышение технологической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет создания технологических и технических процессов и объектов, которые реализуют указанные процессы; подготовка и обеспечение процесса производства и реализации продукции по обслуживанию и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов.

РЦИ может предложить современному бизнесмену широкий спектр услуг, среди которых: проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях МСП; проведение вебинаров и круглых столов с приглашением сторонних профильных организаций и экспертов; составление бизнес-планов/ТЭО/инвестиционных меморандумов для инвестиционных проектов предприятий и многое другое.

Ознакомиться более подробнее с перечнем оказываемых услуг РЦИ, можно обратившись по адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина, 120.

Телефон для справок: 8-800-700-99-00

@moibiz05

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