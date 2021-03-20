Оптимальное решение для вашего бизнеса
- Автор Имам
- 20 марта, 2021. Суббота 14:59
- У вас есть собственный бизнес.
- Вы хотите получать больше от своего продукта.
- Вы хотите минимизировать риски.
На сегодняшний день лучшим решением для современного предпринимателя является, несомненно Региональный центр инжиниринга (РЦИ).
Основной целью деятельности Центра является повышение технологической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет создания технологических и технических процессов и объектов, которые реализуют указанные процессы; подготовка и обеспечение процесса производства и реализации продукции по обслуживанию и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов.
РЦИ может предложить современному бизнесмену широкий спектр услуг, среди которых: проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях МСП; проведение вебинаров и круглых столов с приглашением сторонних профильных организаций и экспертов; составление бизнес-планов/ТЭО/инвестиционных меморандумов для инвестиционных проектов предприятий и многое другое.
Ознакомиться более подробнее с перечнем оказываемых услуг РЦИ, можно обратившись по адресу: г. Махачкала, ул. Гагарина, 120.
Телефон для справок: 8-800-700-99-00
@moibiz05
cppdag.ru