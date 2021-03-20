Семинар "Как получить грант для социального проекта"

Добрый день!

Сегодня хотим рассказать вам о предстоящем семинаре на тему: "Как получить грант для социального проекта", который состоится в 18 марта в 16:00 в структурном подразделении Центр "Мой Бизнес" ГАУ РД "ЦПП РД".

В рамках мероприятия будут рассмотрены особенности социального проектирования. Этапы создания проекта, написания и защиты. Как лучше подойти к реализации, и конечно же, как получить грант. ? Спикером семинара будет:

Мансуров Абдулмалик Зиявдинович. ⚡Который является федеральным экспертом всероссийского конкурса молодежных проектов федерального агентства по делам молодежи.

⚡Членом экспертного совета по предпринимательству в МП при Госдуме.

⚡Руководителем республиканской школы проектирование "Dagestan Project" Семинар будет проходить по адресу: ? г. Махачкала, ул. Гагарина 120, центр "Мой Бизнес", а так же в онлайне режиме в Zoom. Зарегистрироваться на мероприятие Вы можете в шапке нашего профиля, ссылка для просмотра онлайн так же будет доступна после регистрации. До встречи 18 марта!