Условия кредитования

Целевой сегмент:

Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом 27.11.2018 г. №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Требования к Заемщику:

1 Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, применяющее специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".

2 Заявляемый доход от текущей деятельности покрывает расходы на обслуживание и погашение кредита.

3 Требования, предусмотренные ч.2 ст.4 Федерального закона №422-ФЗ.

4 Отсутствие у Заемщика отрицательной кредитной истории.

Цель кредитования:

На организацию и развитие предпринимательской деятельности самозанятых граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", осуществляемой в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Сумма кредита:

От 50 тысяч до 5 млн рублей.

Срок регистрации Заемщика на дату подачи заявки - от 0 месяцев.

Размер процентной ставки по кредиту

7.5%.

Обеспечение:

При сумме кредита до 1 млн рублей

- без залога и поручительства

При сумме кредита свыше 1 млн рублей, обеспечение в объеме не менее 70% от суммы кредита одним или несколькими видами обеспечения из ниже перечисленных:

- поручительство региональных гарантийных организаций

- независимая гарантия АО «Корпорация «МСП»

- залог недвижимого имущества (приобретаемого за счет кредитных средств)

- залог движимого имущества (приобретаемого за счет кредитных средств)

Срок кредита:

От 50 тысяч до 1 млн рублей – до 36 месяцев (включительно).

От 1 млн рублей до 5 млн рублей - до 60 месяцев (включительно)

Расчетный счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.

Подать заявку вы можете обратившись в Центр Мой Бизнес , Махачкала ул. Гагарина д. 120