Условия кредитования
- Автор Имам
- 20 марта, 2021. Суббота 14:51
Целевой сегмент:
Физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом 27.11.2018 г. №422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
Требования к Заемщику:
1 Физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, применяющее специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход".
2 Заявляемый доход от текущей деятельности покрывает расходы на обслуживание и погашение кредита.
3 Требования, предусмотренные ч.2 ст.4 Федерального закона №422-ФЗ.
4 Отсутствие у Заемщика отрицательной кредитной истории.
Цель кредитования:
На организацию и развитие предпринимательской деятельности самозанятых граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", осуществляемой в соответствии с требованиями законодательства РФ.
Сумма кредита:
От 50 тысяч до 5 млн рублей.
Срок регистрации Заемщика на дату подачи заявки - от 0 месяцев.
Размер процентной ставки по кредиту
7.5%.
Обеспечение:
При сумме кредита до 1 млн рублей
- без залога и поручительства
При сумме кредита свыше 1 млн рублей, обеспечение в объеме не менее 70% от суммы кредита одним или несколькими видами обеспечения из ниже перечисленных:
- поручительство региональных гарантийных организаций
- независимая гарантия АО «Корпорация «МСП»
- залог недвижимого имущества (приобретаемого за счет кредитных средств)
- залог движимого имущества (приобретаемого за счет кредитных средств)
Срок кредита:
От 50 тысяч до 1 млн рублей – до 36 месяцев (включительно).
От 1 млн рублей до 5 млн рублей - до 60 месяцев (включительно)
Расчетный счет для оформления кредита может быть открыт в любом банке.
Подать заявку вы можете обратившись в Центр Мой Бизнес , Махачкала ул. Гагарина д. 120