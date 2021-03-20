Стартует прием заявок на предоставление субсидий предпринимателям, организующим производство в горных территориях

Предприниматели, организующие производство в реальном секторе экономики, могут получить помощь от государства в виде субсидий на возмещение до половины понесенных затрат. Предоставление субсидий осуществляет Минэкономразвития РД в рамках реализации госпрограммы «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан».

Программа направлена на поддержку организации производства продукции в горных территориях республики с целью улучшения их социально-экономического положения, повышения благосостояния и качества жизни населения, а также сокращения миграционного оттока из сельских поселений в городские.

На получение субсидий могут претендовать также личные подсобные хозяйства, меры поддержки для которых предусмотрены в виде возмещения затрат на приобретение малогабаритной техники (сенокосилка, сепаратор, мотоблок, культиватор и многое другое из того, что используется для производства сельскохозяйственной продукции).

Для участия в отборе претенденты должны представить в Минэкономразвития РД (либо через филиалы МФЦ) перечень документов и заявку по утвержденной форме. Важно отметить, что заявки могут подавать предприниматели, реализующие деятельность по производству на протяжении последних трех лет.

Прием заявок стартует 9 марта и продлится до 11 мая 2021 года. В случае остатка средств по итогам завершения конкурсных процедур конкурсный отбор будет продолжен с объявлением новых сроков. При этом предприниматели, не прошедшие конкурсный отбор по причинам, которые могут быть устранены, смогут подать заявку повторно.

Помимо этого, в текущем году в Дагестане впервые будет реализована поддержка жителей равнинной части республики, планирующих осуществлять деятельность в горных территориях по таким специальностям как ветеринар, агроном, зоотехник, механизатор сельского хозяйства. Мероприятие предусматривает предоставление единовременных выплат.

Справочно:

Государственная программа «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан» утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 февраля 2020 года № 21. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с порядками, утвержденными постановлением Правительства Республики Дагестан от 6 августа 2020 года № 168.