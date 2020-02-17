ЗАМАНА - Гаджи Султанов: «Республиканская инвестиционная программа впервые сформирована на трехлетний период»

Гаджи Султанов: «Республиканская инвестиционная программа впервые сформирована на трехлетний период»

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17 февраля, 2020. Понедельник 13:32
Гаджи Султанов: «Республиканская инвестиционная программа впервые сформирована на трехлетний период»

Республиканская инвестпрограмму впервые создали на трёхлетний период. Об этом сообщил министр экономики и территориального развития Республики Дагестан Гаджи Султанов в процессе пресс-конференции.

Гаджи Султанов: «Республиканская инвестиционная программа впервые сформирована на трехлетний период»
Политика

По словам министра в предыдущем году начали корректировать подходы к созданию республиканской инвестиционной программы. Подробную информацию читайте здесь

 

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