В Дагестане проходит I Республиканский семинар «Государственная экспертиза проектной документации»
- Автор Габи
- 14 февраля, 2020. Пятница 11:26
Накануне, 13 февраля, Председатель Правительства РД Артём Здунов участвовал в открытии I Республиканского семинара «Государственная экспертиза проектной документации», который прошёл в историческом парке «Россия – моя история» в столице республики.
Артём Здунов отметил, что как только дело доходит до строительства, проект далеко не всегда соответствует требованиям, поэтому важно понять какие проблемы стоят за этим и как их решать.
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