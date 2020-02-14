Накануне, 13 февраля, Председатель Правительства РД Артём Здунов участвовал в открытии I Республиканского семинара «Государственная экспертиза проектной документации», который прошёл в историческом парке «Россия – моя история» в столице республики.

Артём Здунов отметил, что как только дело доходит до строительства, проект далеко не всегда соответствует требованиям, поэтому важно понять какие проблемы стоят за этим и как их решать.

Подробную информацию можно прочесть здесь