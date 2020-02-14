ЗАМАНА - В Дагестане проходит I Республиканский семинар «Государственная экспертиза проектной документации»

В Дагестане проходит I Республиканский семинар «Государственная экспертиза проектной документации»

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14 февраля, 2020. Пятница 11:26
В Дагестане проходит I Республиканский семинар «Государственная экспертиза проектной документации»
Накануне, 13 февраля, Председатель Правительства РД Артём Здунов участвовал в открытии I Республиканского семинара «Государственная экспертиза проектной документации», который прошёл в историческом парке «Россия – моя история» в столице республики.
В Дагестане проходит I Республиканский семинар «Государственная экспертиза проектной документации»
Политика

Артём Здунов отметил, что как только дело доходит до строительства, проект далеко не всегда соответствует требованиям, поэтому важно понять какие проблемы стоят за этим и как их решать.

Подробную информацию можно прочесть здесь

 

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