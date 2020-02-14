Глава Чечни заметил, что семья — это основа государства и не может быть и речи о величии страны, если будут забыты важнейшие семейные ценности.
Кадыров также согласился с мнением Путина, что брак — это союз между мужчиной и женщиной. В ходе собрания рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, которая проходила ранее в четверг, Владимир Путин прокомментировал введение терминов родитель №1» и «родитель №2».
Кадыров отреагировал на слова Путина о замене слов «папа» и «мама»
- Автор Мадина
- 14 февраля, 2020. Пятница 05:55
Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал в своем Telegram-канале отказ президента РФ Владимира Путина ввести в стране понятия «родитель №1» и «родитель №2» вместо привычных «мама» и «папа».
Глава Чечни заметил, что семья — это основа государства и не может быть и речи о величии страны, если будут забыты важнейшие семейные ценности.