Кадыров отреагировал на слова Путина о замене слов «папа» и «мама»

Глава Чечни заметил, что семья — это основа государства и не может быть и речи о величии страны, если будут забыты важнейшие семейные ценности.

Кадыров также согласился с мнением Путина, что брак — это союз между мужчиной и женщиной. В ходе собрания рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, которая проходила ранее в четверг, Владимир Путин прокомментировал введение терминов родитель №1» и «родитель №2».