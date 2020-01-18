ЗАМАНА - Владимир Васильев провёл встречу с дагестанскими журналистами

Владимир Васильев провёл встречу с дагестанскими журналистами

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18 января, 2020. Суббота 17:48
Владимир Васильев провёл встречу с дагестанскими журналистами

Глава РД Владимир Васильев провёл встречу с различными представителями дагестанских СМИ.

Владимир Васильев провёл встречу с дагестанскими журналистами
Политика

В первую очередь Глава республики поздравил всех приглашённых с прошедшим Днем российской печати.

Руководитель региона подчеркнул, что СМИ является значимым социальным институтом, одна из основных частей культурного пространства, эффективное средство формирования мнения общественности.

Во время встречи Владимир Васильев выразил благодарность присутствующим за то, что они объективно освещали в СМИ мероприятия, относящиеся к кадровому проекту «Мой Дагестан», а также социально-значимым проектам «Мой Дагестан».

Отметим, что в 2019 году встреча с журналистами прошла в день российской печати, в 2020 году её перенесли в связи с посланием Президента России. 

 

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