ЗАМАНА - Сергей Меликов: «Такое беззаконие вызывает естественное негодование людей»

Сергей Меликов: «Такое беззаконие вызывает естественное негодование людей»

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26 мая, 2023. Пятница 08:06
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Сергей Меликов: «Такое беззаконие вызывает естественное негодование людей»

Под председательством руководителя Дагестана Сергея Меликова состоялось собрание правительственной комиссии по работе с самовольно построенными домами, информирует телеграм-канал Администрации Главы региона.

Сергей Меликов: «Такое беззаконие вызывает естественное негодование людей»

Начиная обсуждение темы, Меликов озвучил, что работу комиссии требуется изменить, как и нужно менять сегодняшнее положение по этому вопросу.

«Такое беззаконие вызывает естественное негодование людей. Новые дома незаконно возводятся, а количество аварийного жилья в связи с этим не уменьшается. Сироты квартиры в таких домах не получают.

Люди на этапе закладки фундамента вкладывают деньги. На них застройщик незаконно возводит дом, который потом годами не может ввести в эксплуатацию. Компании меняют названия и остаются на строительном рынке, а обманутыми оказываются простые граждане», – сказал Глава республики о самовольных застройках.

Подробнее материал можно прочитать на нашем сайте.

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