ЗАМАНА - Вице-премьер Дагестана обсудил с главврачами медучреждений региона актуальные вопросы сферы здравоохранения

Вице-премьер Дагестана обсудил с главврачами медучреждений региона актуальные вопросы сферы здравоохранения

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25 мая, 2023. Четверг 09:46
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Вице-премьер Дагестана обсудил с главврачами медучреждений региона актуальные вопросы сферы здравоохранения
Под председательством вице-премьера Дагестана Абдурахмана Махмудова состоялось расширенное заседание на тему системы здравоохранения региона. 
Вице-премьер Дагестана обсудил с главврачами медучреждений региона актуальные вопросы сферы здравоохранения

В обсуждении поучаствовали глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева, исполняющий обязанности ректора ДГМУ Висампаша Ханалиев, начальник ТФОМС «Дагестан» Ахмед Гудов, председатель Комитета Народного Собрания Дагестана по здравоохранению Ильяс Мамаев, руководитель управления Прокуратуры республики Магомед Магомедов, а также главврачи медицинских учреждений.

Начиная собрание, вице-премьер перечислил ключевые показатели реализации плана мероприятий по развитию здравоохранения республики на период 2025-2030 гг., созданного по поручению руководителя Дагестана Сергея Меликова. 

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