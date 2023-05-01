Награды получили медики, педагоги, артисты, многодетная мать, сельхозтруженики, руководители органов власти:
Художник-живописец, член Дагестанского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Пшеницына Галина Васильевна — «Заслуженный художник РФ»;
Художественный руководитель Государственного ансамбля песни и танца «Дагестан» Курбанов Курбан Абдурашидович — орден «За заслуги перед РД»;
Заведующий кафедрой ДГУ Магомедов Магомедрасул Дибирович — орден «За заслуги перед РД»;
Многодетная мать из Чародинского района Исмаилова Майсарат Юсуповна — орден Матери;
Главный научный сотрудник Прикаспийского зонального научно-исследовательского ветеринарного института Кабардиев Садрутдин Шамшитович — орден Почета III степени;
Председатель Дагестанской республиканской территориальной организации Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Адамов Абдурахман Магомедович — медаль «За доблестный труд»;
Учитель Цухтыгской средней общеобразовательной школы имени Т.Г. Юнусова Табасаранского района Ибрагимов Абдулла Ибрагимович — медаль «За доблестный труд»;
Начальник отдела АО «Дербентский коньячный комбинат» Мирзаханова-Фейзиева Сусанна Абдулгамидовна — медаль «За доблестный труд»;
Пенсионер Абасов Умар Магаметович — медаль им. Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодежи»;
Главный инженер МУП «Махачкалинское троллейбусное управление» Фузуллаев Фузулла Курбанович — Почетная грамота РД;
Артист драмы — ведущий мастер сцены ГБУ «Аварский музыкально-драматический театр им. Г. Цадасы» Абдулмеджидова Майсарат Гамзатовна — «Народный артист РД»;
Заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «ДГМУ» Газиев Рашид Магомедович – «Народный врач РД»;
Главная медицинская сестра Стоматологической поликлиники № 1», г. Махачкала Кайтукаева Равзаният Биярслановна — «Заслуженный работник здравоохранения РД» Медицинская сестра Республиканской клинической больницы № 2» Хамидова Айшат Гаджиевна — «Заслуженный работник здравоохранения РД»;
Директор, учитель Кунбатарской средней общеобразовательной школы им. М.К. Курманалиева Ногайского района Бариева Тамара Сераждиновна — «Заслуженный работник образования РД»;
Глава КФХ «Булах» Ахтынского района Балагаев Темир Балагаевич — «Заслуженный Работник сельского хозяйства РД»;
Председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Сектор» Бабаюртовского района Гасаналиев Ахмед Магомедзагирович — «Заслуженный Работник сельского хозяйства РД»;
Заместитель руководителя – начальник управления ГКУ РД «Центр обеспечения деятельности по ГО, защите населения и территории РД от чрезвычайных ситуаций» Бекеев Анвар Абдурахманович — «Заслуженный спасатель РД»;
Водитель автобуса общества с ограниченной ответственностью «Дагавтотранс» Дибирдадаев Дибирдада Магомедович — Благодарность Главы РД;
Региональный координатор Межрегионального историко-патриотического общественного движения «Бессмертный полк» по Дагестану Кадиев Эльдар Гасанович — памятные именные часы Главы РД.