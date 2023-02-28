ЗАМАНА - Альберт Эседов: "На мой взгляд, это правильно, когда о работе правительства отчитывается ее председатель, а не Глава республики"

Альберт Эседов: "На мой взгляд, это правильно, когда о работе правительства отчитывается ее председатель, а не Глава республики"

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28 февраля, 2023. Вторник 12:02
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Альберт Эседов: &quot;На мой взгляд, это правильно, когда о работе правительства отчитывается ее председатель, а не Глава республики&quot;

Политолог Альберт Эседов прокомментировал общественно-политической газете на даргинском языке "Замана" отчет председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Альберт Эседов: "На мой взгляд, это правильно, когда о работе правительства отчитывается ее председатель, а не Глава республики"

"На мой взгляд, это правильно, когда о работе правительства отчитывается ее председатель, а не Глава республики.

Премьер дагестанского правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов в своём отчёте отметил, что правительством республики разработан План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, а антикризисные меры рассматриваются Оперативном штабе еженедельно.
Это, конечно же, важно в сложившихся обстоятельствах и реалиях. Населению, полагаю, хотелось бы большего понимания, что конкретно делается с этой части. С тем же импортозамещением, к примеру.

Темпы роста по итогам года промышленного производства (108,5%) хоть и положительные, но пока, на мой взгляд, имеют, но и требуют перспектив для стабильного роста.

Говорил премьер о строительстве заводов по переработке ТКО, о туризме, об образовании, культуре и спорте, о строительстве электростанций и т.д. Поблагодарил за поддержку депутатов и СМИ.

Информация из отчёта премьера ещё раз доказывает, что, хоть и темпы роста по сравнению с предыдущим годом 101,0%, Дагестан продолжает оставаться аграрной республикой - наша республика лидирует среди субъектов России по производству плодов, овощей, риса, винограда, а также по производству мяса, шерсти и овечьего сыра. Люди у нас трудолюбивые, правительству нужно всего лишь оказать государственную поддержку. И не только в сельском хозяйстве.
И как отметил сам Абдулмуслимов в выступлении, общий успех складывается из четких и профессиональных действий каждого из нас (скорее всего, депутатов и членов правительства). А совместная работа будет способствовать обеспечению развития республики и повышению уровня благосостояния населения", - подчеркнул Эседов.

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