ЗАМАНА - Развитие Каспийского кластера в фокусе внимания российского правительства

Развитие Каспийского кластера в фокусе внимания российского правительства

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30 января, 2023. Понедельник 01:22
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Развитие Каспийского кластера в фокусе внимания российского правительства

Руководитель Минэкономики РФ Максим Решетников в процессе собрания Владимира Путина с Правительством России по теме развития внутреннего туризма озвучил, что в приоритете у Правительства находится ряд знаковых региональных проектов, в числе которых и Каспийский кластер.

Развитие Каспийского кластера в фокусе внимания российского правительства

«В фокусе внимания у нас пребывает реализация крупных региональных проектов: Новая Анапа, Великий Волжский пусть, Каспийский кластер, Дальний восток, Алтай и другие. Мы поддерживаем их реализацию, в том числе с использованием ресурсов корпорации Туризм.РФ» – высказался министр.

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