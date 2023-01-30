«В фокусе внимания у нас пребывает реализация крупных региональных проектов: Новая Анапа, Великий Волжский пусть, Каспийский кластер, Дальний восток, Алтай и другие. Мы поддерживаем их реализацию, в том числе с использованием ресурсов корпорации Туризм.РФ» – высказался министр.
Развитие Каспийского кластера в фокусе внимания российского правительства
- Автор Дарья
- 30 января, 2023. Понедельник 01:22
Руководитель Минэкономики РФ Максим Решетников в процессе собрания Владимира Путина с Правительством России по теме развития внутреннего туризма озвучил, что в приоритете у Правительства находится ряд знаковых региональных проектов, в числе которых и Каспийский кластер.
Последнее от Дарья
- Перевалка цемента в Махачкалинском порту выросла более чем в 2 раза в 2022 году
- Спортсменка из Дагестана Милана Дадашева выиграла Кубок Ивана Ярыгина
- В Буйнакске отреставрированному парку XIX века дали имя поэта Расула Гамзатова
- Порядка 900 млн рублей выделят на электросетевое хозяйство в Дагестане в 2023 году
- Следователи обыскали офис «Газпром газораспределение Махачкала» по факту возгорания квартир