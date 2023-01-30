Развитие Каспийского кластера в фокусе внимания российского правительства

Руководитель Минэкономики РФ Максим Решетников в процессе собрания Владимира Путина с Правительством России по теме развития внутреннего туризма озвучил, что в приоритете у Правительства находится ряд знаковых региональных проектов, в числе которых и Каспийский кластер.