Зарема Бутаева: «С Азербайджаном дагестанцев связывают глубокие исторические корни»

Рабочая поездка Главы Дагестана Сергея Меликова, его встреча с руководителем дружественного государства Ильхамом Алиевым, безусловно, направлены на укрепление многоуровневых связей между Россией и Азербайджаном – считает министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

«Для нас Азербайджан был, есть и будет братским краем, с богатейшей, великолепной, высочайшей культурой, которая дала миру выдающихся деятелей культуры и искусства. Здесь живет народ, с которым нас связывают глубокие исторические корни, многовековые дружеские, гуманитарные, политические, экономические и семейные связи, которые играют важнейшую роль в развитии стратегических двусторонних отношений между нашими государствами», - сказала министр культуры в беседе с корреспондентом информагентства.

Она также сообщила, что с сопредельным государством происходит регулярное взаимодействие в области культуры.

«Мы регулярно взаимодействуем с нашими коллегами из Азербайджана в рамках гастрольной деятельности творческих коллективов, участием в масштабных творческих проектах, фестивалях фольклора, концертных программах, празднованиях знаменательных дат, сотрудничая в музейной сфере. В этом году в Азербайджане успешно прошла международная премьера исторической драмы «Аманат» киностудии «Даггер Фильм» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино. Для Дагестана эта премьера - еще один кирпичик в культурный мост дружбы между нашими странами, между Россией и Азербайджаном», - рассказала Зарема Бутаева.

Кроме того, министр считает, что огромную роль в развитии российско-­азербайджанских культурных связей сыграл Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов, столетие которого в 2023 году наша страна, благодаря решению президента Владимира Владимировича Путина, отметит на федеральном уровне. Поэт с чувством любви и благодарности писал, как много связывает его народ с Азербайджаном: «Все мы – травы одного корня…».

«Друзьями Расула Гамзатова в Азербайджане были видные писатели Азербайджана, а его дружба с Самедом Вургуном стала ярчайшим примером сближения культур. В рамках столетия поэта мы планируем представить азербайджанскому зрителю музыкально-театрализованную программу, посвящённую жизни и творчеству Расула Гамзатова. Мы также будем рады участию азербайджанского литературного сообщества, деятелей культуры, представителей политической элиты в праздновании столетнего юбилея великого сына Дагестана и России», - заключила Бутаева.