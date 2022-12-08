Эмин Мерданов: «Запуск прямых рейсов между аэропортами Махачкалы и Азербайджана поможет развитию туризма»

«Российскую Федерацию и Республику Азербайджан всегда связывали культурные, деловые и общественные связи. Мы видим, что каждый день пребывания делегации Дагестана под руководством Главы республики Сергея Меликова в азербайджанском государстве приносит конкретные результаты, направленные на социально-экономическое развитие двух государств, создание более мощной транспортной инфраструктуры. Модернизация пунктов пропуска “Ново-Филя” и “Тагиркент-Казмаляр” позволит не только ускорить движение грузов, но и сделает более комфортным пересечение границ для граждан обоих государств, что в конечном счете будет способствовать развитию туристической отрасли.

Развитию туризма также поможет запуск прямых рейсов между аэропортами Махачкалы и Азербайджана. Мы надеемся, что благодаря данной мере количество гостей из Азербайджана станет больше, а увеличение авиасообщения между нашими государствами поспособствует привлечению инвесторов в проекты, которые сегодня реализуются в Дагестане», – высказался министр.