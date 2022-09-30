ЗАМАНА - Запир Алхасов покинул должность руководителя Управления Главы РД по внутренней политике

Запир Алхасов покинул должность руководителя Управления Главы РД по внутренней политике

Автор
30 сентября, 2022. Пятница 13:13
|||
Запир Алхасов покинул должность руководителя Управления Главы РД по внутренней политике

Запир Алхасов освободил пост руководителя Управления Главы Дагестана по внутренней политике и местному самоуправлению по собственному желанию. Соответствующее постановление подписал глава республики Сергей Меликов.

Запир Алхасов покинул должность руководителя Управления Главы РД по внутренней политике

Стоит заметить, что Алхасов занял должность начальника Управления Главы региона по внутренней политике и местному самоуправлению в конце весны текущего года. В прошлом занимал пост заместителя руководителя Администрации Махачкалы.

Прочитано 69 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top