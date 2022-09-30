Стоит заметить, что Алхасов занял должность начальника Управления Главы региона по внутренней политике и местному самоуправлению в конце весны текущего года. В прошлом занимал пост заместителя руководителя Администрации Махачкалы.
Запир Алхасов покинул должность руководителя Управления Главы РД по внутренней политике
- Автор Дарья
- 30 сентября, 2022. Пятница 13:13
Запир Алхасов освободил пост руководителя Управления Главы Дагестана по внутренней политике и местному самоуправлению по собственному желанию. Соответствующее постановление подписал глава республики Сергей Меликов.
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