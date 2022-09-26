ЗАМАНА - Премьер-министр РД: «Борьба за Родину, за интересы родного Отечества - в крови у дагестанцев»

Премьер-министр РД: «Борьба за Родину, за интересы родного Отечества - в крови у дагестанцев»

Автор
26 сентября, 2022. Понедельник 11:14
|||
Премьер-министр РД: «Борьба за Родину, за интересы родного Отечества - в крови у дагестанцев»
Глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 25 сентября, высказался на тему проведения частичной мобилизации в России.
Премьер-министр РД: «Борьба за Родину, за интересы родного Отечества - в крови у дагестанцев»

«Сегодня мы провели патриотическую акцию «Поддержим наших» в поддержку тех мероприятий, которые проводятся в Российской Федерации по Указу Президента страны, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина по частичной мобилизации. Акция с участием молодежи прошла с большим энтузиазмом, потому что у дагестанцев генетически заложена борьба, они борются за место под солнцем, они борются за жизнь, за свою страну.

Но то, что касается борьбы за Родину и интересы родного Отечества, - это в крови у всех дагестанцев. И поэтому и Указ Президента Российской Федерации, и соответствующий Указ, который издал наш Глава республики Сергей Алимович, оба будут выполнены и все те задачи, которые поставлены руководством перед Правительством региона, главами муниципальных образований, и вообще перед жителями республики по частичной мобилизации, они будут выполнены.

Мы поддерживаем тех ребят, которые сегодня принимают участие в мероприятиях, проводимых в рамках специальной военной операции на Украине. Хочу отметить, что Республика Дагестан по оказанию гуманитарной помощи ДНР и ЛНР в первой десятке среди субъектов страны. Оказание такой помощи в последующем тоже будет продолжено.

Параллельно нами уделяется внимание тем ребятам, которые получили ранения. Мы были в Московской области в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии РФ, пообщались с нашими ребятами, и я был приятно удивлён тем духом и мужеством наших ребят, которые отстаивали интересы Российской Федерации, и вообще всего прогрессивного человечества во время проведения специальной военной операции.

Соответствующая помощь нами будет оказана и раненым, и семьям погибших. У нас открыт специальный социальный фонд, куда из резервного фонда Правительства РД мы направляем соответствующие финансовые средства. На прошлой неделе своим распоряжением направили туда ещё 50 млн рублей.

Я благодарен Сергею Алимовичу за особое внимание семьям погибших, с ними проводятся постоянные встречи. Также наши профильные министерства нацелены на оказание всей помощи семьям погибших и семьям раненых», — заявил он.

Прочитано 7 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top