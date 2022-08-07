ЗАМАНА - Сергею Меликову презентовали проект регионального центра «Альтаир»

Сергею Меликову презентовали проект регионального центра «Альтаир»

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07 августа, 2022. Воскресенье 01:52
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Сергею Меликову презентовали проект регионального центра «Альтаир»

5 августа руководитель РД Сергей Меликов посетил предполагаемое место возведения республиканского центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир».

Стоит напомнить, что в соответствии с поручением главы региона осенью минувшего года резиденция руководителя РД с земельным участком общей площадью 14,4 га передана центру «Альтаир» для строительства объектов образования. 

Лидер Минобрнауки региона Яхья Бучаев презентовал Меликову проект будущего центра. Он представляет собой комплекс объектов капитального строительства, который включает дошкольную образовательную организацию на 250 мест, учебно-лабораторный корпус, кампусы для проживания, здания учебно-лабораторного корпуса, школы искусств, плоскостные сооружения.

Также, как заявил руководитель министерства, в рамках строительства запланировано открытие оздоровительного детского лагеря спортивной направленности и физкультурно-оздоровительного комплекса для местных жителей на территории бывшего пионерского лагеря «Якорек». Подробнее можно прочитать тут.

Сергею Меликову презентовали проект регионального центра «Альтаир»
Политика
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