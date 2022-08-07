Стоит напомнить, что в соответствии с поручением главы региона осенью минувшего года резиденция руководителя РД с земельным участком общей площадью 14,4 га передана центру «Альтаир» для строительства объектов образования.

5 августа руководитель РД Сергей Меликов посетил предполагаемое место возведения республиканского центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир».

Лидер Минобрнауки региона Яхья Бучаев презентовал Меликову проект будущего центра. Он представляет собой комплекс объектов капитального строительства, который включает дошкольную образовательную организацию на 250 мест, учебно-лабораторный корпус, кампусы для проживания, здания учебно-лабораторного корпуса, школы искусств, плоскостные сооружения.

Также, как заявил руководитель министерства, в рамках строительства запланировано открытие оздоровительного детского лагеря спортивной направленности и физкультурно-оздоровительного комплекса для местных жителей на территории бывшего пионерского лагеря «Якорек». Подробнее можно прочитать тут.