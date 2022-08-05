ЗАМАНА - По поручению руководителя региона правительственная делегация встретилась с жителями аварийного общежития в Каспийске

По поручению руководителя региона правительственная делегация встретилась с жителями аварийного общежития в Каспийске

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05 августа, 2022. Пятница 09:17
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По поручению руководителя региона правительственная делегация встретилась с жителями аварийного общежития в Каспийске
По поручению руководителя региона Сергея Меликова первый заместитель премьер-министра РД Манвел Мажонц прибыл в Каспийск, где проконтролировал техническое состояние общежития по улице Алферова 3 «б».
По поручению руководителя региона правительственная делегация встретилась с жителями аварийного общежития в Каспийске
Политика

Стоит напомнить, что Сергей Меликов на собрании оперштаба по обеспечению стабильного развития экономики республики поднял проблемы жителей, проживающих в непригодных условиях и поручил главе Каспийска совместно с Минстроем региона в оперативные сроки представить идеи по исправлению ситуации.

Манвел Мажонц поговорил с собственниками жилых помещений многоквартирного дома, ознакомился с проблемами жильцов и вместе с правительственной группой провел осмотр состояния дома.

В результате осмотра здания обнаружились многочисленные нарушения санитарных правил и противопожарной безопасности. Стены дома в трещинах и покрыты плесенью, на стенах прорастает камыш, посыпалась штукатурка в общих комнатах, протекает крыша, нет стёкол в окнах подъезда и в торцевых окнах коридора, есть признаки замыканий из-за оголенной электрической проводки. Подробнее материал можно прочитать тут.

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