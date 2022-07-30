ЗАМАНА - Гасанов Д.Н. «…Инициатива партии «Единая Россия» по ликвидации трехсменного режима обучения в школах реализуется в Дагестане»

Гасанов Д.Н. «…Инициатива партии «Единая Россия» по ликвидации трехсменного режима обучения в школах реализуется в Дагестане»

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30 июля, 2022. Суббота 09:20
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Гасанов Д.Н. «…Инициатива партии «Единая Россия» по ликвидации трехсменного режима обучения в школах реализуется в Дагестане» Гасанов Д.Н. «…Инициатива партии «Единая Россия» по ликвидации трехсменного режима обучения в школах реализуется в Дагестане» Гасанов Д.Н. «…Инициатива партии «Единая Россия» по ликвидации трехсменного режима обучения в школах реализуется в Дагестане»

В рамках региональной недели и парламентского контроля за ходом выполнения капитального ремонта школ Дагестана  депутат Государственной Думы РФ Джамалудин Гасанов вместе с депутатами Народного Собрания Республики Дагестан  Магомедом Кудиямагомедовым и Махмуддибиром Каримовым посетили общеобразовательные учреждения Гунибского района.

Гасанов Д.Н. «…Инициатива партии «Единая Россия» по ликвидации трехсменного режима обучения в школах реализуется в Дагестане»
Политика

Совместно с начальником отдела образования Гунибского района они осмотрели территории и здания учебных заведений, а именно, Бацадинскую СОШ, Чох-Коммунскую СОШ и Гунибскую СОШ, получили информацию об объёмах запланированных и сделанных работ, побеседовали с представителями подрядных организаций, поинтересовались проблемами, возникающими при проведении ремонтных работ. Руководителями образовательных учреждений были озвучены накопившиеся проблемы, требующие своего решения. В первую очередь это,  в    Чох-Коммунской СОШ- строительство пищеблока,  системы водоотведения по периметру школы и спортзала, а также  закрепление земельного участка  за школой; в Гунибской СОШ – проблемы отопительной системы и строительство нового спортивного зала, в Бацадинской и Бухтынской СОШ  — техническое оснащение  кабинетов.

Джамаладин Гасанов заявил, что как депутат от фракции «Единой России» в Государственной Думе РФ будет уделять особое внимание тому, как на местах реализуется инициатива партии «Единая Россия» способствующая скорейшей реализации поручения Президента России В.В. Путина по ликвидации трехсменного режима обучения в школах.  «… Мы готовы помочь в решении проблем, которые возникают в этом процессе…»

Подводя итоги, парламентарии  рекомендовали  представителям подрядных организаций ускорить темпы работ для сдачи объектов в установленные сроки.

По завершению, в администрации района, обсудили  готовность образовательных школ района к началу учебного года, а также вопросы и перспективы  социально-экономического развития в районе. Особое внимание было уделено перспективам развития туристического потенциала района.

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