Важная особенность мечети в том, что строительство стало народным – свой вклад вносят жители районов и городов региона, представители бизнес-сообщества, госработники и меценаты из разных субъектов России. Они помогают не только финансами, но и техникой, стройматериалами.
Власти РД помогут со строительством мечети на территории Духовно-просветительского центра имени Пророка Исы
- Автор Дарья
- 29 июня, 2022. Среда 10:05
Вчера, 28 июня, руководитель РД Сергей Меликов совместно с муфтием региона Ахмад-Хаджи Абдулаевым и Госсекретарем республики Магомед-Султаном Магомедовым осмотрел место возведения Духовно-просветительского центра имени Пророка Исы.
Поддержать строительство мечети готово и руководство Дагестана. Так, Сергей Меликов выразил готовность помочь с возведением кровли «народной мечети», в том числе с привлечением внебюджетных средств. Предполагается, что на это пойдет более 300 млн рублей. Подробнее можно прочитать тут.
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