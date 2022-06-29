ЗАМАНА - Власти РД помогут со строительством мечети на территории Духовно-просветительского центра имени Пророка Исы

Власти РД помогут со строительством мечети на территории Духовно-просветительского центра имени Пророка Исы

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29 июня, 2022. Среда 10:05
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Власти РД помогут со строительством мечети на территории Духовно-просветительского центра имени Пророка Исы

Вчера, 28 июня, руководитель РД Сергей Меликов совместно с муфтием региона Ахмад-Хаджи Абдулаевым и Госсекретарем республики Магомед-Султаном Магомедовым осмотрел место возведения Духовно-просветительского центра имени Пророка Исы.

Власти РД помогут со строительством мечети на территории Духовно-просветительского центра имени Пророка Исы
Политика

Важная особенность мечети в том, что строительство стало народным – свой вклад вносят жители районов и городов региона, представители бизнес-сообщества, госработники и меценаты из разных субъектов России. Они помогают не только финансами, но и техникой, стройматериалами.

Поддержать строительство мечети готово и руководство Дагестана. Так, Сергей Меликов выразил готовность помочь с возведением кровли «народной мечети», в том числе с привлечением внебюджетных средств. Предполагается, что на это пойдет более 300 млн рублей. Подробнее можно прочитать тут.

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