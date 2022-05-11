Абдулмуслимов заметил, что ключевые положения данного закона вступили в силу с 1 июля прошлого года. Говоря о результатах контроля осуществленной работы по внедрению норм федерального закона № 248-ФЗ на уровне муниципальных образований и сел, которые входят в границы муниципальных районов, премьер сообщил, что фиксируется низкий процент участия в процессе контрольной (надзорной) работы. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.