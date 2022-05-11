ЗАМАНА - Муниципалитетам РД поручили ускорить процедуру перехода на новую модель контрольно-надзорной работы

Муниципалитетам РД поручили ускорить процедуру перехода на новую модель контрольно-надзорной работы

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11 мая, 2022. Среда 01:24
Муниципалитетам РД поручили ускорить процедуру перехода на новую модель контрольно-надзорной работы
Ход реализации Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» на территории Дагестана обсудили на собрании вчера, 10 мая, под руководством премьер-министра региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Муниципалитетам РД поручили ускорить процедуру перехода на новую модель контрольно-надзорной работы
Политика

Абдулмуслимов заметил, что ключевые положения данного закона вступили в силу с 1 июля прошлого года. Говоря о результатах контроля осуществленной работы по внедрению норм федерального закона № 248-ФЗ на уровне муниципальных образований и сел, которые входят в границы муниципальных районов, премьер сообщил, что фиксируется низкий процент участия в процессе контрольной (надзорной) работы. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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