ЗАМАНА - Заместитель министра внутренних дел РД покинул занимаемый пост

Заместитель министра внутренних дел РД покинул занимаемый пост

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10 мая, 2022. Вторник 16:36
Заместитель министра внутренних дел РД покинул занимаемый пост

Заместитель руководителя министерства внутренних дел РД – глава полиции МВД по региону Дмитрий Гутыря покинул занимаемый пост в связи с переходом на новую должность.

Заместитель министра внутренних дел РД покинул занимаемый пост
Политика

Данные сведения подтверждает МВД по Дагестану.

Стоит напомнить, что Дмитрий Гутыря был назначен заместителем министра – руководителем полиции МВД по региону в конце лета 2018 года.

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