Данные сведения подтверждает МВД по Дагестану.
Стоит напомнить, что Дмитрий Гутыря был назначен заместителем министра – руководителем полиции МВД по региону в конце лета 2018 года.
Заместитель руководителя министерства внутренних дел РД – глава полиции МВД по региону Дмитрий Гутыря покинул занимаемый пост в связи с переходом на новую должность.
Данные сведения подтверждает МВД по Дагестану.
Стоит напомнить, что Дмитрий Гутыря был назначен заместителем министра – руководителем полиции МВД по региону в конце лета 2018 года.
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