Депутат ГД РФ Джамаладин Гасанов встретился с руководством Тляратинского района

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Джамаладин Гасанов в рамках региональной недели в Махачкале встретился с главой Тляратинского района Магомедом Абдулаевым, депутатом Нардного Собрания РД Султаном Ибрагимовым и руководителем электросетей района Курбаном Гайдаровым.

На встрече были детально обсуждены вопросы электроснабжения и варианты решения проблем связанных с энергообеспечением Тляратинского района.



«Жителям Тляратинского района, особенно в зимний период, приходится ежедневно сталкиваться, с большим количеством проблем и трудностей. Наличие стабильного электроснабжения позволит значительно повысить качество жизни населения этого отдаленного и высокогорного района. Эта задача очень сложная, но мы обязаны, совместными усилиями, приступить к её решению», — заявил на встрече Джамалудин Гасанов.

Напомним, что Джамаладин Набиевич является членом комитета по энергетики ГД РФ нового созыва.