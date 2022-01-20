ЗАМАНА - Депутат ГД РФ Джамаладин Гасанов встретился с руководством Тляратинского района

Депутат ГД РФ Джамаладин Гасанов встретился с руководством Тляратинского района

Автор
20 января, 2022. Четверг 13:13
Депутат ГД РФ Джамаладин Гасанов встретился с руководством Тляратинского района

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Джамаладин Гасанов  в рамках региональной недели в Махачкале встретился с главой Тляратинского района Магомедом Абдулаевым, депутатом  Нардного Собрания  РД Султаном Ибрагимовым и руководителем электросетей района Курбаном Гайдаровым.

Депутат ГД РФ Джамаладин Гасанов встретился с руководством Тляратинского района
Политика

 

На встрече были детально  обсуждены вопросы электроснабжения и варианты решения проблем связанных с энергообеспечением Тляратинского района.

«Жителям Тляратинского района, особенно в зимний период, приходится ежедневно сталкиваться, с большим количеством проблем и трудностей. Наличие стабильного электроснабжения позволит значительно повысить качество жизни населения этого отдаленного и высокогорного района. Эта задача очень сложная, но мы обязаны, совместными усилиями, приступить к её решению», — заявил на встрече Джамалудин Гасанов.

Напомним, что Джамаладин Набиевич является членом комитета по энергетики ГД РФ нового созыва.

 

Прочитано 44 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top