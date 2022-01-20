На встрече были детально обсуждены вопросы электроснабжения и варианты решения проблем связанных с энергообеспечением Тляратинского района.
«Жителям Тляратинского района, особенно в зимний период, приходится ежедневно сталкиваться, с большим количеством проблем и трудностей. Наличие стабильного электроснабжения позволит значительно повысить качество жизни населения этого отдаленного и высокогорного района. Эта задача очень сложная, но мы обязаны, совместными усилиями, приступить к её решению», — заявил на встрече Джамалудин Гасанов.
Напомним, что Джамаладин Набиевич является членом комитета по энергетики ГД РФ нового созыва.