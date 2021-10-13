Собрание проходило под контролем Председателя республиканского парламента Заура Аскендерова.
Информируют, что 3 сессия НС Дагестана 7-го созыва пройдет 20 октября 2021 года в 10 часов в Махачкале.
Вчера, 12 октября, прошло собрание Президиума Народного Собрания Республики Дагестан.
Собрание проходило под контролем Председателя республиканского парламента Заура Аскендерова.
Информируют, что 3 сессия НС Дагестана 7-го созыва пройдет 20 октября 2021 года в 10 часов в Махачкале.
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