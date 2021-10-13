На собрании были подняты вопросы, касающиеся развития Дагестана, например, эпидемия коронавируса, развитие сферы строительства и инвестиций, капитальный ремонт школ. Решение всех важных вопросов Сергей Меликов напрямую связал с разумным бюджетным планированием. Подробнее можно прочитать тут.
Сергей Меликов провел собрание на важные для региона темы
- Автор Мадина
- 13 октября, 2021. Среда 09:56
Вчера, 12 октября, врио руководителя РД Сергей Меликов провел собрание с главами органов государственной власти региона. В рамках собрания были обсуждены важные для республики темы.
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