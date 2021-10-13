ЗАМАНА - Сергей Меликов провел собрание на важные для региона темы

Сергей Меликов провел собрание на важные для региона темы

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13 октября, 2021. Среда 09:56
Сергей Меликов провел собрание на важные для региона темы

Вчера, 12 октября, врио руководителя РД Сергей Меликов провел собрание с главами органов государственной власти региона. В рамках собрания были обсуждены важные для республики темы.

Сергей Меликов провел собрание на важные для региона темы
Политика

На собрании были подняты вопросы, касающиеся развития Дагестана, например, эпидемия коронавируса, развитие сферы строительства и инвестиций, капитальный ремонт школ. Решение всех важных вопросов Сергей Меликов напрямую связал с разумным бюджетным планированием.  Подробнее можно прочитать тут.

 

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