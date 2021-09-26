ЗАМАНА - К ликвидации последствий непогоды в Дагестане привлечены более 40 единиц техники

К ликвидации последствий непогоды в Дагестане привлечены более 40 единиц техники

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26 сентября, 2021. Воскресенье 18:07
К ликвидации последствий непогоды в Дагестане привлечены более 40 единиц техники

Сегодня в Ситуационном центре Главы Дагестана прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

К ликвидации последствий непогоды в Дагестане привлечены более 40 единиц техники
Политика

Представители власти обсудили проблемы, возникшие в регионе с 23 по 25 сентября из-за непогоды, - сообщает пресс-служба Правительства региона.

 

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