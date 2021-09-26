Представители власти обсудили проблемы, возникшие в регионе с 23 по 25 сентября из-за непогоды, - сообщает пресс-служба Правительства региона.
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Сегодня в Ситуационном центре Главы Дагестана прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Представители власти обсудили проблемы, возникшие в регионе с 23 по 25 сентября из-за непогоды, - сообщает пресс-служба Правительства региона.
Подробнее – здесь.
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