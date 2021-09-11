Джамаладин Гасанов встретился с активом Гергебильского района

В течение двух недель он успел провести встречи с активами более 20 районов.

Джамаладин Гасанов и его доверенные лица встретились с активом Гергебильского района, общественниками, советом старейшин.

Были обсуждены актуальные проблемы муниципалитета и возможные пути их решения. В ходе встречи гергебильцы отметили его вклад в реализацию проектов «Местные инициативы» и «100 школ».

Кандидат в депутаты представил свою предвыборную программу и рассказал о своем опыте работы в органах исполнительной и законодательной власти.

Главы селений Кикуни и Чалда выразили благодарность Джамаладину Гасанову за то, что он подключился к решению вопроса с ПАО «Русгидро» по аренде земельных участков, используемых для размещения объектов Гоцатлинской ГЭС.

Встреча состоялась в оживленной беседе.