В течение двух недель он успел провести встречи с активами более 20 районов.
Джамаладин Гасанов и его доверенные лица встретились с активом Гергебильского района, общественниками, советом старейшин.
Были обсуждены актуальные проблемы муниципалитета и возможные пути их решения. В ходе встречи гергебильцы отметили его вклад в реализацию проектов «Местные инициативы» и «100 школ».
Кандидат в депутаты представил свою предвыборную программу и рассказал о своем опыте работы в органах исполнительной и законодательной власти.
Главы селений Кикуни и Чалда выразили благодарность Джамаладину Гасанову за то, что он подключился к решению вопроса с ПАО «Русгидро» по аренде земельных участков, используемых для размещения объектов Гоцатлинской ГЭС.
Встреча состоялась в оживленной беседе.
Джамаладин Гасанов встретился с активом Гергебильского района
- Автор Шахри
- 11 сентября, 2021. Суббота 11:48
В рамках своей предвыборной кампании кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ Джамаладин Гасанов продолжает вести ознакомительные поездки в муниципальные образования, расположенные в Южном одномандатном избирательном округе №12.
В течение двух недель он успел провести встречи с активами более 20 районов.
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