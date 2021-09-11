ЗАМАНА - Джамаладин Гасанов встретился с активом Гергебильского района

Джамаладин Гасанов встретился с активом Гергебильского района

Автор
11 сентября, 2021. Суббота 11:48
Джамаладин Гасанов встретился с активом Гергебильского района

В рамках своей предвыборной кампании кандидат в депутаты Государственной Думы ФС РФ Джамаладин Гасанов продолжает вести ознакомительные поездки в муниципальные образования, расположенные в Южном одномандатном избирательном округе №12.

Джамаладин Гасанов встретился с активом Гергебильского района
Политика

В течение двух недель он успел провести встречи с активами более 20 районов.
Джамаладин Гасанов и его доверенные лица встретились с активом Гергебильского района, общественниками, советом старейшин.
Были обсуждены актуальные проблемы муниципалитета и возможные пути их решения. В ходе встречи гергебильцы отметили его вклад в реализацию проектов «Местные инициативы» и «100 школ».
Кандидат в депутаты представил свою предвыборную программу и рассказал о своем опыте работы в органах исполнительной и законодательной власти.
Главы селений Кикуни и Чалда выразили благодарность Джамаладину Гасанову за то, что он подключился к решению вопроса с ПАО «Русгидро» по аренде земельных участков, используемых для размещения объектов Гоцатлинской ГЭС.
Встреча состоялась в оживленной беседе.

 

Прочитано 19 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top